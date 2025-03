Un reciente acto de violencia ha conmocionado a los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá. Una niña de tan solo 9 años fue víctima de un ataque con un objeto cortopunzante mientras viajaba en un bus de Transmilenio, según informó Citytv.

(Vea también: Empiezan a dar pasajes gratis de Transmilenio y más de un millón de personas los recibirán)

Este lamentable suceso ocurrió cerca de la estación Hospitales durante la tarde del pasado lunes. Según el testimonio ofrecido por la madre de la menor afectada al citado noticiero, el incidente se desencadenó cuando una persona, que sostenía una cuchilla en una mano y una moneda de 500 pesos en la otra, comenzó a pedir dinero a los pasajeros.

“Le dijimos que no teníamos dinero, ella insistió y, al no recibir nada, se devolvió y atacó a mi hija, cortándole el brazo izquierdo”, relató la madre. La rápida acción de la Policía permitió la captura de la agresora, quien fue identificada como una habitante de calle. No obstante, la familia de la víctima ha urgido a las autoridades a aumentar la vigilancia y las medidas de seguridad dentro del sistema de transporte para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan.

A raíz de la agresión, la menor no solo sufrió daños físicos, necesitando suturas en su brazo, sino que también ha mostrado signos de afectación psicológica. La madre explicó que su hija debe realizar varios exámenes médicos para descartar infecciones, dado que la cuchilla parecía estar oxidada.

Lee También

“Tenemos una cita el 17 de marzo con nuestra EPS para solicitar análisis de sangre y chequeos adicionales”, comentó preocupada. El miedo ha invadido a la pequeña, que ahora se muestra renuente a volver a utilizar el sistema de Transmilenio. “Ella está muy asustada, le cuenta a todo el mundo lo que le pasó y hasta el colegio nos llamó para hablar sobre el incidente”, agregó su madre.

Esta no es la primera vez que se reportan actos de violencia dentro del sistema de transporte público de la capital, lo que ha producido un clamor general por una revisión y fortalecimiento de los protocolos de seguridad. La madre de la víctima hizo un llamado enfático a las autoridades: “Necesitamos que estén más atentos a quién se sube al sistema. Nosotros pagamos por un servicio y merecemos seguridad, respeto y tranquilidad mientras viajamos”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z