El pasado jueves 27 de febrero se presentó un grave accidente en la avenida calle 80 con carrera 90 de Bogotá, entre un bus de Transmilenio y una camioneta que se pasó un semáforo en rojo.

Las imágenes fueron impactantes, la colisión produjo importantes daños en la infraestructura del lugar y afectó duramente a las víctimas, muchas de ellas provenientes del concierto de Shakira en el Estadio El Campín.

🚨 Sobre la 1 a.m., bomberos de las estaciones Garcés Navas y Ferias, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate, rescataron y brindaron atención prehospitalaria a 3 personas lesionadas por la colisión entre un bus de Transmilenio y una camioneta, en la Clle 80 con Cra 90. 🚒 pic.twitter.com/PZ8WFtyUQj

Precisamente, una de estas personas se hizo particularmente notoria debido al desafortunado estado en el que quedó: debajo del articulado, con una de sus piernas gravemente lesionada. Las imágenes de la mujer pidiendo auxilio se hicieron virales rápidamente.

Varios días después de esta penosa situación, una persona que asegura conocer a esta víctima dio una preocupante actualización sobre la salud de la mujer, resaltando el hecho de que tanto ella, como otras víctimas, desconocen la identidad del conductor que habría provocado el accidente.

“[… ]La chica que quedo debajo de la llanta es amiga mía, está grave en el hospital, aún no despierta y no se sabe nada del que causo todo… No se puede hacer nada con la justicia que tiene este país…”, señaló la mujer.