El pasado jueves, un lamentable accidente sacudió la capital colombiana. Un bus de TransMilenio, que transportaba pasajeros desde el concierto de Shakira, colisionó con un vehículo particular en un cruce muy transitado de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en la intersección de la calle 80 con carrera 90.

El accidente dejó un saldo de 11 personas heridas, según reportes de los servicios de emergencia locales. De los afectados, tres fueron trasladados a centros hospitalarios de la Red Pública de la ciudad, mientras los otros nueve recibieron atención en la Clínica Alcalá.

Precisamente, ahora apareció la pareja de una de las víctimas del accidente que fue arrollado por la camioneta blanca, en la que aparentemente iba un conductor en un alto estado de embriaguez. Ella dice que a su esposo nadie le responde y que su situación es crítica.

El jueves un Transmilenio fue chocado por una camioneta en la calle 80 con carrera 90 en Bogotá, hubo heridos de gravedad, mi esposo está con múltiples fracturas y su recuperación tardará hasta 1 año y no sabemos nada de la camioneta. No hay registro, no hay placa ¡nada! ¿Qué procede?”, señaló la mujer identificada como Jessica Montoya.

De igual manera, ella respondió qué ha pasado con los seguros que amparan a las víctimas en estos casos: “Precisamente porque se está llegando al límite del Soat de Transmilenio es que necesito contactar al responsable, porque sé que así como en mi caso a la mujer que quedó debajo del articulado también debe estar igual, buscando al responsable”.

El jueves un @TransMilenio fue chocado x una camioneta en la Cll 80 x Cra 90 en Bogotá, hubo heridos de gravedad, mi esposo está con múltiples fracturas y su recuperación tardará hasta 1 año y NO SABEMOS NADA DE LA CAMIONETA! No hay registro, no hay placa, NADA! ¿Qué procede? — Jess (@Jessemontoya_) March 3, 2025

En medio del caos producido por el accidente, se produjo un significativo congestionamiento vehicular que se extendió hasta las seis de la mañana en sentido occidente – oriente a lo largo de la calle 80 con carrera 90. El equipo de Bomberos de Bogotá se hizo presente en el lugar para brindar los primeros auxilios y ayudar en la extracción del conductor del vehículo particular, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su automóvil.

Un testigo del accidente compartió detalles sobre cómo se desarrollaron los eventos. Según su testimonio, “El semáforo estaba en verde para el TransMilenio. La camioneta que estaba del otro lado, que creo que quedó en pérdida total, se pasó el semáforo en rojo y el señor del Transmilenio, por no cogerlo de frente, le metió el ‘cabrillazo’ y se trajo el poste y el semáforo”.

