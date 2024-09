Por: VALORA ANALITIK

Al llamado de Celsia sobre un posible desabastecimiento de gas en Colombia se suma el presidente del Grupo de Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, advirtiendo que en diciembre de 2024 se afectará el suministro.

Pese a que el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, prendió las alarmas sobre el gas el pasado 7 de septiembre, sobre un desabastecimiento desde 2025, Ortega aclaró que sería desde diciembre por la crisis que vive este sector.

“La crisis que estamos viendo como país en los temas energéticos, tristemente, no solamente electricidad, por ahí está Rodolfo (Anaya, presidente de Vanti) que podrá contarles lo que está pasando en gas, donde no tenemos suministro para diciembre de este año para poder operar la ley de transporte de gas del país”, declaró Ortega en Blu Radio.

Y agregó: “Si no conseguimos los 5 millones de pies cúbicos diarios para poder operar las compresoras, Bogotá no va a tener gas. Yo estoy seguro de que los vamos a conseguir, pero estamos en una situación donde a hoy no existe el gas para diciembre y en el año 2026 el faltante es inmenso”.

Cabe recordar que el gremio de energía en Colombia requiere los embalses para poder brindar gas natural en hogares del país, además de empresas y restaurantes.

Por otro lado, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, destacó que si se presenta un nuevo Fenómeno de El Niño se agravaría la crisis energética y se adelantaría el desabastecimiento de gas.

Mientras que, para el presidente de Celsia, se debe “aumentar e incentivar la exploración del gas doméstico, que es la que genera empleo de calidad, regalías, impuestos y desarrollo”.

Para el empresario, es importante que el país adelante nuevas búsquedas de este hidrocarburo, pese a lo dicho por el Gobierno Nacional de no avanzar en nuevas perforaciones.

El Gobierno de Gustavo Petro considera importar el gas desde países como Venezuela y es una opción que preocupa al gremio energético considerando que Colombia tiene gran capacidad.