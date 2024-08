Por: Noticias 24/7

Un grave señalamiento sacude el interior de la Escuela Militar de Bogotá, la institución educativa más simbólica e importante de Bogotá. Una excadete aseguró recientemente haber sido abusada por dos superiores en el interior del recinto ubicado en la calle 80 con avenida Suba del norte de la capital colombiana.

Mujer dice que fue abusada por superiores en la Escuela Militar de Bogotá

La joven, cuya identidad no fue revelada, aseguró a Noticias Caracol que los hostigamientos en su contra empezaron cuando cursaba el cuarto semestre de su carrera militar. Manifiesta que los dos oficiales tuvieron contra ella comportamientos indebidos en varias ocasiones, como tocamientos y grabaciones contínuas.

“Yo sentía que metían las manos debajo de la cobija y yo pensaba, en medio despertarme, y sentía que me pasaban las manos por debajo, yo me sentía rara, incómoda; entonces yo empecé a mover la cobija, como que si estuviera despertándome, y fue que quité la cobija sobre mi cara y vi que estaba mi teniente y dio unos pasos hacia atrás y empezó a grabarme”, contó la excadete.

Eso le ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, luego de un turno de vigilancia, pero no fue capaz de hablar por temor a represalias. Sin embargo, los problemas la forzaron a desertar, por lo que decidió no quedarse más tiempo callada. ‘no, yo debo hablar, yo debo parar esto, ya estas cosas deben contarse, no me puedo quedar callada y esto no puede dejar que lo repita otra mujer, otra cadete”.

El padre de la víctima, militar activo que tampoco dio su nombre, ayudó a su hija a juntar todas las pruebas e informes para hacer las denuncias. En uno de esos, a la joven la hicieron pasar por una lesión que nunca tuvo, lo que la obligó a perder unos créditos de su carrera.

“Mi hija hizo un informe del antes, durante y después de ese momento donde ella dijo y manifestó no tener dolor, se hizo con el equipo de trabajo de ese batallón en la parte jurídica y ellos le negaron eso”, agregó el militar.

Por otra parte, Caracol tuvo acceso a tal informe del Ejército, el cual se publicó el pasado 20 de mayo y que dice: “Respecto al documento que contiene los hechos publicados de un presunto acoso sexual, los mismos no fueron puestos en conocimiento de manera oficial por las vías establecidas en la Escuela Militar de Cadetes; sin embargo, se realizarán las verificaciones pertinentes”.

La excadete llevará el caso a otras instancias para que se haga justicia por todo lo que habría sufrido en la Escuela Militar José María Córdova.