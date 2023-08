Los sismos que se presentaron el jueves 17 de agosto en el centro del país generaron derrumbes y afectaciones en la vía Bogotá-Villavicencio.

De acuerdo con Fernando Castillo, director de operación vial de Coviandina, la caída del material se presentó en puntos ya afectados (km 58+900 y km 56+600), así como en dos sectores más en Pipiral (km 70+800) y Sosomuco (km 69+600).

Ante la gravedad de los deslizamientos, la concesionaria a cargo de la vía determinó que “no podemos permitir el ingreso de nuevos vehículos a la carretera porque las condiciones no son favorables para los usuarios”. Asimismo, indicó que, debido a estos eventos, no es posible anticipar ni proyectar un momento de reapertura de la vía.

Este 20 de agosto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Juan Felipe Harman, mandatario de Villavicencio, hicieron la petición al Gobierno Nacional de declarar estado de emergencia económica y social en esta región del país.

“Villavicencio y los Llanos Orientales incomunicados con la capital del país. Solicito al presidente Gustavo Petro que declare estado de emergencia social y económica para la región. Llevamos un mes con una conexión intermitente en la vía, que ha venido golpeando la economía y el turismo en la mitad del país”, escribió Harman en su cuenta de Twitter.

Por su parte, López solicitó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar los asuntos operacionales en torno a las evidentes afectaciones económicas, y sociales que provoca el cierre de la vía que conecta Bogotá con Villavicencio.

Me sumo a esta solicitud de mi querido amigo y colega @harmanfelipe el alcalde de Villavicencio.

Presidente @petrogustavo en este momento hay tantas o más razones para declarar emergencia económica y social para Villavicencio y el Meta como para La Guajira.

Invito al gobierno… https://t.co/DPZKkfWRVA — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 20, 2023

La petición de los mandatarios fue escuchada, y este domingo 20 de agosto, Luis Fernando Velasco, ministro de interior, citó a las 7:30 p. m. a un PMU, que contó con la participación de los dos alcaldes, el Ministerio de Transporte, el Director de Policía, el comandante de las FFAA y el Gobernador del Meta.

Luego de varias horas de conversaciones, la alcaldesa Claudia López comunicó, vía Twitter, que se llegaron a seis conclusiones y estrategias para abordar esta emergencia.

Terminamos PMU con presencia de los funcionarios invitados y el señor @MinTransporteCo informará las conclusiones del mismo, agradezco a todos los asistentes al PMU la buena disposición para trabajar coordinadamente para enfrentar la emergencia @MinInterior @infopresidencia pic.twitter.com/wZDowNIcFQ — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) August 21, 2023

En primer lugar, se informó que la vía Sisga está habilitada para vehículos de pasajeros y de carga hasta máximo 30 toneladas, lo que permitirá el abastecimiento para el departamento de Casanare y alternamente para el Meta. Cabe recordar, que este corredor vial transcurre desde el cruce del Sisga hasta San Luis de Gaceno, en Boyacá, y desde San Luis de Gaceno hasta Aguaclara, en Casanare.

Por otro lado, se espera que antes del próximo miércoles 23 de agosto, se entregue información detallada sobre el estado de la vía al Llano y su apertura. En tercer lugar, la mandataria local dijo que se les notificó que se están adelantando labores de remoción y limpieza, como estudios para estabilizar taludes. Además, se mantendrá el puente aéreo para Villavicencio.

Asimismo, Bogotá y Villavicencio coordinarán sus Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias – CRUE, en caso de necesitar atención a pacientes, y ambas administraciones ser articularán para mantener el abastecimiento en estas zonas del país.

El Ministerio de Transporte también comunicó que se ha puesto a disposición toda la capacidad técnica y operativa de la cartera, así como la del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de atender los puntos críticos y realizar las respectivas visitas de diagnóstico para determinar los planes de trabajo.

