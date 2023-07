En horas de la mañana de este 28 de julio se conoció un nuevo caso de inseguridad en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el barrio Eduardo Frey, ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

De acuerdo con el relato de los vecinos del sector, un hombre, que se movilizaba en moto, persiguió a una mujer para robarla. Ante esto, un grupo de jóvenes decidió tomar represalias contra el ladrón.

Según contaron los residentes del barrio a Blu Radio, el delincuente persiguió a la mujer, quien iba camino a su lugar de residencia, desde una estación de Transmilenio. Luego de acecharla por varias cuadras, el delincuente atacó a la víctima.

“El hombre venía persiguiéndome, dejó la moto a un lado y dio la vuelta. Sacó un puñal, me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Salió a correr”, contó la mujer. Sin embargo, un grupo de jóvenes se percató de lo sucedido y persiguieron al ladrón.