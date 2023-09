En la madrugada del pasado jueves 7 de septiembre se presentó un terrorífico atraco en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde delincuentes armados atracaron un local de perros calientes y a sus clientes.

El negocio afectado fue ‘Los perros de Juancho’, el cual está ubicado en la carrera octava con calle 63, muy cerca al CAI de Lourdes.

Un video que circuló en redes mostró el momento en el que los delincuentes intimidaron a las víctimas y le apuntaron al vendedor Fredy Peralta, quien se encontraba atendiendo en ese momento.

Lo que causó impresión fue que Peralta, en su intento de defenderse (lanzó unos tarros de salsas y otros utensilios) recibió un impacto en su rostro.

#BOGOTÁ. A dos cuadras del CAI Lourdes, Carrera 8 con Calle 63, un trabajador de un local de comida rápida recibió un disparo en la cara cuando delincuentes armados robaron a todos los comensales y luego intentaron robar a las personas que atendían el negocio. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/7SEVUaMWV5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2023

Bogotá: qué dijo el vendedor de perros sobre lo ocurrido

Por fortuna, el comerciante sobrevivió y fue trasladado a un centro médico cercano al lugar de los hechos. No obstante, sí quedó con heridas graves en su cara, ya que el disparo le perforó la nariz y el pómulo, según le contó este martes a Blu Radio.

“Uno no sabe si la reacción de cualquiera sea acomplejarse o como la mía que fue de no me voy a dejar. Hubiera sido peor esto. Uno queda impotente porque mi familia también me dice que cuando me pase algo así entregue todo, pero eso ocurre en segundos”, dijo el vendedor en la cadena radial.

En su relato, Peralta explicó qué fue lo que quiso intentar para que el asaltante terminara disparándole.

“Yo traté de quitarle la pistola y desarmarlo, pero perdí y se me movió hacia un lado. Tenía una pistola, pero no sé cuál era. Al ver el atraco a uno le da como rabia y pensé en salir, pero me quedé quieto a ver qué pasaba”, mencionó el vendedor.

Y es que el ciudadano, que es empleado desde hace 13 años, quiso defender a una mujer que estaba siendo atracada, ya que la tiraron al suelo y la golpearon.

“[El ladrón] me decía groserías: ‘Hiju… pásame todo’. Eso fue como a las 2:35 de la madrugada y la Policía llegó como al minuto y medio”, agregó en su versión.

Por último, Freddy Peralta mencionó que ahora solo piensa en recuperarse, aunque señaló que pensará más adelante si volver a trabajar en el mismo negocio por el temor de que le ocurra algo parecido.

“Gracias a Dios estoy vivo de milagro”, concluyó en el mismo medio.