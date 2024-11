La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya puso en marcha el plan éxodo para facilitar la salida de miles de personas en el primer puente de noviembre, en el cual se espera un 15 % más de viajeros con respecto al próximo festivo.

Desde este viernes, primero de octubre, cientos de personas se movilizaron por los 9 corredores viales de la ciudad y es por ello que las autoridades establecieron una serie de medias para evitar altas congestiones.

Municipios de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta son los más apetecidos por las familias, por lo que las salidas por la avenida Boyacá, la autopista Sur, la autopistas Norte y la calle 80 están en constante monitoreo.

6:45 a.m

(6:20 am) Según el PCO así está la movilidad a esta hora : Reducción de carril k42+700 por vehículo averiado.Túnel Quebradablanca con paso a un carril las 24 horas. Flujo vehicular moderado en ambos sentidos. Tiempo seco. Conduzca con precaución. Llegué sano y salvó a su destino. pic.twitter.com/EXd7VREPNm

Pico y placa en Bogotá

Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. podrán circular los vehículos con placa terminada en número par y de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía podrán circular las placas terminadas en número impar. Estas medidas solo aplican para los 9 corredores viales de la ciudad.