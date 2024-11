Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Para el sábado 2 de noviembre de 2024, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha anunciado la implementación de un plan piloto de salida voluntario bajo la modalidad de pico y placa regional. Esta medida se aplicará en los siguientes horarios y corredores viales:

Pico y placa en Bogotá, sábado 2 de noviembre

De 6:00 a.m. a 9:00 a.m.: podrán circular los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.: podrán circular los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

(Vea también: Dueños de estos carros tendrán un problema si los sacan hoy en Bogotá; tienen una solución)

Avenidas con pico y placa en Bogotá 2 de noviembre

Los corredores viales donde se aplicará la medida son los siguientes:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta el peaje Andes.

Autopista Sur: desde la avenida Boyacá hasta el límite municipal de Soacha.

Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el río Bogotá.

Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el Puente de Guadua.

Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245.

Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero.

Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el río Bogotá.

Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios.

Vía a Choachí: desde la avenida Circunvalar hasta el límite municipal de Choachí.

Este sábado tendremos #PlanPilotoDeSalida en los principales corredores de la capital. ⬇️ Pero resolvamos algunos mitos para nuestros ciudadanos ⬇️ pic.twitter.com/KCqI4zVdWW — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 31, 2024

Recomendaciones para los viajeros por puente festivo en Colombia

Para aquellos que planean salir de Bogotá el sábado 2 de noviembre de 2024, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Conocer los horarios y las restricciones del pico y placa regional permitirá organizar mejor el tiempo de salida y evitar sanciones.

En caso de que el horario de restricción coincida con el plan de viaje, considerar el uso de rutas alternas que no estén sujetas a la medida.

Respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol son prácticas esenciales para garantizar un viaje seguro.

Estar atento a las actualizaciones y comunicados de la Secretaría de Movilidad para cualquier cambio o ajuste en la medida.

(Vea también: Conductores en Bogotá tendrán que guardar carro los próximos días, por el pico y placa)

¿En qué consiste la medida del pico y placa?

La medida del pico y placa es una restricción vehicular implementada en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Esta normativa limita la circulación de vehículos particulares y de servicio público en determinados días y horarios, según el último dígito de la placa del vehículo.

En Bogotá, la medida se aplica de lunes a viernes, y en ocasiones especiales, como puentes festivos, se extiende a los fines de semana y días festivos bajo la modalidad de pico y placa regional.

El pico y placa regional es una extensión de la medida tradicional que se aplica en los principales corredores viales de entrada y salida de la ciudad. Esta busca facilitar el flujo vehicular durante los periodos de alta demanda, como los fines de semana largos, cuando muchas personas salen o regresan a la ciudad. La implementación de esta regulación tiene como objetivo principal evitar los embotellamientos y reducir los tiempos de desplazamiento, mejorando así la experiencia de los viajeros y la eficiencia del transporte.