El deterioro de la malla vial se convirtió en una verdadera trampa mortal para los conductores de carros y motos en Colombia. Según la fundación SOS Motocultura, en Bogotá hay alrededor de 8.000 huecos, de los cuales calificaron 1.500 como “muy peligrosos”.

Sin Carreta conoció la historia de Joaquín Osorio, quien sufrió un grave accidente de tránsito mientras iba en su moto en la ciudad de Bogotá.

Joaquín afirmó que sufrió una fractura expuesta, la cual ha ocasionado que lo tengan que intervenir en más de 29 ocasiones y le causó una imposibilidad laboral permanente. Sin embargo, su accidente fue reportado como uno más.

“No lo puedo estirar, no lo puedo doblar. Hasta el momento de parte del Distrito no he recibido ninguna clase de acompañamiento o ayuda. Quedé en que no puedo hacer nada”, expresó.