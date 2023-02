El pasado 4 de febrero, el realizador audiovisual envió por el servicio de Picap una maleta que incluía cámaras, lentes, una luz, artículos de aseo, ropa, entre otras cosas. Sin embargo, las pertenencias nunca llegaron a su destino.

Según su relato, el motero indicó n la aplicación (a escasos metros del lugar de destino) que ya había entregado el paquete. Los objetos hurtados suman en total 25 millones de pesos, dijo a Pulzo anteriormente.

Como pudo, García accedió a las cámaras de seguridad del edificio en el que el conductor recogió su maleta. Al ver esas imágenes se dio cuenta que quien tomó sus objetos no era la misma persona que figuraba en la fotografía de la aplicación.

Todo parece indicar que la aplicación permitió el registro del mensajero con los datos de otra persona, de manera que ubicar al responsable del hurto se volvió una misión casi imposible. Es decir, el caso no solo incluye robo sino suplantación.

El joven publicó un video en sus redes sociales detallando que la aplicación le ofreció una indemnización bajísima en comparación con el monto del robo. Por tanto, ya contactó abogados para llegar a un acuerdo con Picap.

“El jueves, el servicio de Picap me llamó y me ofreció una indemnización de 5.000 pesos por mis equipos, lo cual a mí me pareció una falta de respeto; me pareció indignante, ni siquiera es el 1 % del valor de lo que me robaron ”, detalló el joven.