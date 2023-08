En medio de un intento de robo a mano armada el conductor de un vehículo particular, que prestaba servicios a través de aplicaciones móviles, resultó herido luego de que aceptara un servicio en un centro comercial sobre las 11:00 p. m. del pasado miércoles, 2 de agosto.

Según el relato de la víctima, llegó al punto de recogida y dos hombres se subieron al automotor; sin embargo, una vez llegaron a su destino lo amenazaron con arma blanca para hurtar sus pertenencias. En medio del forcejeo intentaron robar su vehículo y le propinaron seis puñaladas.

“Era un usuario nuevo, no sospeché, tenía la foto de un trabajador de vigilancia. Sin embargo, cuando se subió al carro no me dio mucha confianza”, relató el conductor a ‘CityNoticias’, detallando además que los hechos ocurrieron en el barrio Bosque Popular, de la localidad de Engativá.

Las incisiones con arma blanca le fueron propinadas en uno de sus brazos y en una de sus piernas, luego de que al percatarse del intento de hurto se defendiera dispersando gas pimienta. Hechos de los que fueron testigos habitantes del sector que alertaron de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá.

En medio del escándalo ocasionado por los gritos de auxilio de quienes estaban en las calles, los ladrones se dieron a la huida corriendo por la Avenida Rojas e incluso intentaron robar una motocicleta; sin embargo, el accionar ciudadano permitió su captura.

Según conoció este medio los dos sujetos fueron capturados y se encuentran en proceso de judicialización, mientras la víctima instaura la respectiva denuncia, que podría acarrearles un proceso penal por los delitos de hurto a vehículos y lesiones personales.

