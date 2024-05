Gustavo Petro recibió un fuerte portazo de quienes en su campaña para llegar a la Presidencia lo apoyaron, pero ahora le están dando la espalda: las barras bravas de diferentes equipos del país arropadas bajo la iniciativa de convivencia catalogada como barrismo social.

(Vea tambien: Barras bravas que apoyaron a Petro ahora le reclaman; habría un billete largo embolatado)

La relación entre las partes se rompió luego del que el jefe del Pacto Histórico fue elegido, pues los hinchas en cuestión aseguraron que no se les cumplió con fondos prometidos.

De hecho, las partes sigues distanciadas si se tiene en cuenta que el mandatario quiso acudir a ellas aprovechando la visita del club Palestino de Chile a Bogotá, pero estas le dieron la espalada.

El gobernante quiso sacarle jugo al partido de Copa Libertadores que Millonarios tendrá en el estadio El Campín el martes 14 de mayo en condición de local con Palestino de Chile .

En ese sentido, pidió mediante un trino con tono de orden: “Que ese barrismo social se exprese”.

Sin embargo, de inmediato, la agrupación que reúne a más de 20 barras que trabajan por el barrismo social le contestó con duras palabras al considerar que el mandatario como un oportunista.

“Presidente Gustavo Petro, usted no sabe y no le interesa el barrismo social, no venga a querer utilizarlo para su popularidad”, fue la contundente respuesta.