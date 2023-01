Después de pasar varias navidades y fines de año alejado de su familia, un barranquillero identificado como Silvio Ramírez regresó a su ciudad para celebrar la llegada del 2023 junto a sus seres queridos.

Sin embargo, su alegría por llegar de España —país donde vive hace 17 años— no duró mucho ya que perdió una alta suma de dinero en el taxi que lo transportó desde el aeropuerto hasta su lugar de destino, según le contó a Noticias Caracol.

“El chico [conductor] me bajó las maletas que tenía en el coche, pero el maletín no me lo bajó. En el maletín estaban mis documentos y cierta cantidad de dinero”, afirmó el hombre.