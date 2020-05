green

Se trata de una organización criminal de entre 10 y 12 delincuentes que se ubica en la calle 13 de Bogotá, informó Citytv.

En medio de vendedores informales que ya atiborran el sector, la banda se mueve en grupo y rodea a sus víctimas para luego tirarlas al suelo y despojarlas de sus pertenencias.

Entre sus víctimas habría principalmente mujeres y ancianos; personas con dificultades para defenderse. Además, el noticiero señala que entre los comerciantes del sector reina el silencio por miedo a los delincuentes.

“Estamos en cuarentena, pero igualmente eso no se respeta. Si usted se da cuenta no hay un metro de distancia entre ellos, no tienen tapabocas, fuman marihuana”, contó un testigo anónimo a City Noticias.

Andrés Nieto, experto en seguridad consultado por el informativo advirtió que “los ladrones ya llevan más de dos meses en pérdidas y pueden provocar algo que se llama un rebote en inseguridad. ¿Qué es esto? Que ataquen con mayor violencia y de mayor forma, cubriendo incluso más zonas para poder recuperar esas pérdidas que han tenido esas economías criminales”.