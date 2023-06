En menos de 24 horas, una banda de delincuentes en Bogotá quedó expuesta al protagonizar dos intentos de robo a camionetas en diferentes barrios de la ciudad. El primero se registró este miércoles 14 de junio, donde en el sector de El Jazmín los ladrones esperaron a que un hombre parqueara en su garaje y ahí lo intimidaron con armas de fuego; sin embargo, el hijo de la víctima salió corriendo de otra vivienda y le quitó la pistola a uno de los sujetos obligándolos a huir.

Ahora, estos mismos ladrones salieron a las calles a buscar otra camioneta para robarse. De acuerdo con Noticias Caracol, todo ocurrió en el barrio San Joaquín, en el norte de Bogotá, donde iban a actuar de la misma forma. Esperaron a que un conductor parqueara en su garaje y lo intimidaron con armas para hurtarle el vehículo.

La banda del carro gris sigue buscando hacer de las suyas en Bogotá. Una vez más, tal como lo reportó en las últimas horas el #OjoDeLaNoche, los sacaron corriendo antes de perpetrar el crimen. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/lOSE6strMc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 15, 2023

Sin embargo, nuevamente corrieron con mala suerte, pues los familiares de la víctima los sacaron agrediéndolos con sillas plásticas. En las cámaras de seguridad se ve la forma en la que uno de los delincuentes intenta accionar su arma, pero tal era la furia de los habitantes de la vivienda, que salieron corriendo y lograron escapar, según el citado medio.

Lo increíble del caso es que estos ladrones no han sido capturados y siguen delinquiendo en la ciudad tranquilamente. Además, se mueven en un carro gris que también fue robado hace tres semanas en el barrio Galán, sur de Bogotá. Las víctimas no pueden creer como la Policía no los ha detenido y cómo no ha verificado que se movilizan en un vehículo hurtado, de acuerdo con el noticiero.