Una investigación de La Silla Vacía reveló que el ministro de Transporte es un viajero frecuente del avión privado del contratista del Invías, Pedro Contecha, dueño de la empresa Ingeniería de Vías, a la que le dieron el contrato por 60.000 millones de pesos para atender la emergencia en Rosas, Cauca.

De acuerdo con las pesquisas, luego de revisar el contrato se encontraron varias irregularidades en pagos que no coinciden con los soportes, o contradicciones en el valor total, pero que más llamó la atención fue la relación entre el director del Invías, Juan Alfonso Latorre, con el contratista Contecha.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, respondió que ha viajado en el avión del contratista porque no cuenta con un avión propio para su cartera y que hasta le ha ahorrado plata al país.

Además, explicó que el uso del avión no implica un conflicto de interés por el hecho de que Contecha sea contratista del Invías, una entidad que es autónoma del Ministerio de Transporte. “Yo con la firma del señor Contecha no tengo ninguna relación. Yo nunca dije que lo contrataran para lo del Cauca. La decisión fue estrictamente del Invías”, dijo Reyes. Sin embargo, esa entidad sí hace parte del sector en el que él manda.

Pasajeros VIP de avioneta que usa el ministro de Transporte

En la lista de viajeros no solo aparece Reyes, sino también el exgobernador de Cauca, excongresista y hoy embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega. Aunque Contecha no lo recordaba, el político sí.

“La verdad es que no recuerdo datos del viaje, ni la fecha en la que se dieron los contratos con Contecha, si fue conmigo o sin mí. No sé exactamente. Pero sí estuve en un vuelo”, dijo Ortega a El Tiempo.

Frente a la posibilidad de estar inhabilitado para usar un bien de un contratista, aseguró que no recordaba la fecha del vuelo, por lo que no sabe si estaba impedido.



La aeronave de Contecha transportó a otro exgobernador y hoy representante a la Cámara Óscar Campo. El vuelo fue de Bogotá a Popayán, porque coincidieron en el itinerario, pero el congresista dijo que no tenía ningún tipo de inhabilidad y que es un caso diferente al del ministro Reyes.

La similitud es que en ambas administraciones la empresa de Contecha obtuvo contratos. Con Ocampo suscribió tres por valor de 38.800 millones de pesos para la pavimentación de varias vías y con Ortega celebró uno por 32.000 millones de pesos, para el mejoramiento y pavimentación de la vía entre Silvia y Jambaló.

Según La Silla Vacía, Contecha está ligado a un grupo de empresas que incluye cinco firmas, pero la más grande es Ingeniería de Vías, que ha ejecutado al menos 600 contratos para la construcción de carreteras.

Tan solo entre 2018 y los primeros meses de 2023, El Tiempo encontró ocho contratos con el Estado, por casi 300.000 millones de pesos. Tres han sido por contratación directa y cinco por licitación pública.