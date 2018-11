Un audio que se conoció en las últimas horas evidencia el incidente que se registró en inmediaciones al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el sábado 17 de noviembre.

El hecho se dio porque el avión Airbus A340 de la aerolínea alemana tuvo que ser desviado a la capital del Valle por mal tiempo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Al intentar comunicarse con la controladora para solicitar espacio para el aterrizaje, el piloto de este vuelo tuvo problemas con el idioma y le pidió a la mujer en varias ocasiones que le repitiera las instrucciones.

En la grabación también se escucha la conversación de los pilotos de Avianca con la controladora, y uno de ellos le llama la atención a la trabajadora por el hecho que puso en peligro la vida de los pasajeros de los dos vuelos pues, según dice, estuvieron en riesgo de colisión.

Parte de este diálogo fue:

– Piloto: Cali, el Lufthansa no puede sostener sobre manga, ¿usted lo está entendiendo?

– Controladora: afirmativo, correcto. Muchas gracias.

– Piloto: correcto, pero es que el Avianca 024 tuvo… tuvimos un avión a la misma altura.

– Controladora: mantenga rumbo sur, pendiente para proceder. Las instrucciones a Lufthansa fueron proceder a espera en manga.

– Piloto: Señorita, él no le está entendiendo lo que usted está diciendo y estuvimos muy cerca. Por favor, sea más clara en lo que está diciendo porque estamos muy mal con eso. Si no le está entendiendo el señor, ponga a otra persona que le ayude.

La grabación fue compartida por la página de Facebook Aviación Comercial en Colombia para hacer un llamado por “la importancia de un buen manejo de inglés en las comunicaciones” y destacaron el apoyo de los pilotos de Avianca.

Este es el audio completo, el fragmento mencionado de la conversación lo puede escuchar a partir del minuto 7:30:

La Aeronáutica Civil se pronunció y aseguró que la situación se está investigando.

El general Gonzalo Cárdenas, Secretario de Sistemas Operacionales de la Aerocivil señaló en W Radio: “Esta información debe ser confirmada pues tenemos la obligación de estudiar los audios y verificar la información radar que tenía la controladora en el aeropuerto de Cali”.

Pese a la preocupación que se le escucha al piloto de Avianca, Cárdenas agregó que él “tiene una posición donde se encuentra volando y en el nivel de vuelo que se encontraba percibió que había una aeronave cerca. Esto es materia de investigación, no podemos soportarlo solo con un comentario”.

Adicionalmente, según el vocero de la aerocivil, “la seguridad operacional nunca se vio comprometida. En eventos en los que suele suceder esto, las compañías son las primeras en reportarlo y al momento no hemos recibido reporte”.