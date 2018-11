Hasta ahora es incierto el fin del cese de actividades académicas que empezó en 32 universidades desde el pasado 11 de octubre, y por eso la reunión de las próximas horas es clave.

Adicionalmente, ya están en Bogotá cientos de estudiantes que se han movilizado desde otras ciudades para asistir al encuentro con los representantes del Gobierno Nacional.

A pesar de que el pasado 26 de octubre Duque y los rectores universitarios llegaron a un acuerdo por el cual se incrementarán gradualmente los recursos para el funcionamiento de la educación superior, los estudiantes consideran “insuficientes” los montos acordados y se niegan a volver a clases.

Además de la financiación a las instituciones, los estudiantes también hablarán sobre los recortes de presupuesto a Colciencias, una reforma al Icetex, y las inversiones que se harán con los 3.2 billones de pesos que va a dejar el fin del programa Ser Pilo Paga.

El pasado viernes, la ministra citó a los delegados de las organizaciones que lideran el paro y los estudiantes, por su parte, exigieron la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aunque no se ha confirmado que asista a la reunión, y es posible que envié a un representante del Ministerio.

Durante la rendición de cuentas de los primeros 100 días del Gobierno de Iván Duque, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, señaló que harán más esfuerzos y se sentaran en la mesa con la responsabilidad de cumplir las promesas a los jóvenes y rectores de las instituciones.

Ángulo también planteó la posibilidad de incluir en los diálogos a un panel de expertos que aporten ideas para diseñar políticas de largo plazo que ayuden a superar la crisis del sector.

“Actualmente nuestras universidades no tienen cómo funcionar, hay un déficit de 3.2 billones de pesos y es por eso que nuestras universidades no tienen con qué comprar una resma de papel. No estamos pidiendo que nos den un cheque de 15 billones de pesos porque sabemos que es imposible, pero sí que el Gobierno se comprometa a empezar a hacer esfuerzos para acabar ese déficit y que las universidades no se sigan cayendo a pedazos”: dijo Alejandro Palacio, líder estudiantil en Noticias Caracol.