La británica Dina Asher-Smith, la keniana Beatrice Chepkoech, la belga Nafissatou Thiam y la bareiní Shaunae Miller-Uibo comparten la posibilidad con Ibargüen, “líder mundial del año e invicta en ocho finales de triple salto”, resaltó la IAAF en un comunicado.

Ibargüen, vigente campeona olímpica de esta disciplina firmó otros grandes resultados en 2018. Ganó la Copa Continental de la IAAF, la Liga de Diamante y los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, en la modalidad de salto de longitud y triple salto.

🚨Alert🚨

🌟 #AthleticsAwards finalist announcement 🌟@tripleCIbarguen is one of 5 finalists for the Female World Athlete of the Year 2018.

The winner will be announced live on stage on 4 Dec at the IAAF Athletics Awards 💫 pic.twitter.com/Onnu1wYJQG

— IAAF (@iaaforg) November 19, 2018