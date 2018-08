Los denunciantes, que se identificaron como Juan Fernando Sánchez y Edward Ruiz, prestan su servicio militar desde hace dos meses como auxiliares del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la cárcel El Pedregal, de Antioquia, y señalaron a un teniente de una de las compañías del personal de seguridad, señaló Blu Radio.

Sánchez cuenta que él y su compañero están en la compañía que dirige el teniente Emiro Cantero y, según dice, tiene actitudes y los pone en condiciones no les gustan. Señala que están en ese lugar para “prestar un servicio militar digno” y no para que otras personas estén abusando de ellos.

El auxiliar relató:

“Ese señor, desde que yo llegué, me ha puesto en turnos de patrulla para él tener acercamiento a mí y que se pueda quedar hablando conmigo mucho rato. No sé si las cámaras captan algo, pero cuando él me nombra servicio en la carpa, entra allá y me empieza a tocar la pierna y me empieza a subir hasta tal punto que yo me le quito, me le corro. Él me dice: ‘Deje de ser tan arisco’, y yo me aparto, pero me dice: ‘Venga para acá’, le contesto que estoy cansado de estar sentado y me repite: ‘Que venga para acá, ome’, y vuelvo y me siento y sigue en las mismas actitudes”.