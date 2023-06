Ya se volvió costumbre reseñar ataques contra los agentes de tránsito. La Alcaldía de Medellín reveló que en lo que va del año han agredido a 46 de estos funcionarios en la ciudad, lo que habla de la intolerancia y la violencia exacerbada en las vías.

El hecho más reciente, que puso de manifiesto esta situación, se registró en los últimos días en Medellín, cuando una funcionaria, quien también es reconocida por ser una de las silleteras del Desfile de Silleteros, se disponía a sancionar a un motociclista que se pasó un semáforo en rojo y posteriormente invadió un carril de Metroplús.

(Lea también: Conductor arrastró a agente de tránsito en el capó de su carro; se le fue hondo)

Al solicitarle los documentos e informarle que lo iba a multar por esta razón, sanción que tiene un costo de 1.160.000 pesos, se comenzó a tornar agresivo y la golpeó en el rostro, propinándole una fractura en su nariz.

Luego de este ataque, personal de la Policía Metropolitana detuvo al agresor para responder por el delito de violencia contra servidor público, no sin antes ser golpeado por parte de otras personas que transitaban por el sector y vieron lo ocurrido con esta mujer.

En un comunicado de prensa, la Alcaldía rechazó estos actos de manera enfática e informó que la persona que agredió a la agente-silletera fue dejada a disposición de la Fiscalía.

La Alcaldía hizo un llamado para crear conciencia sobre el daño que estas agresiones provocan sobre los agentes, que no son más que funcionarios haciendo su trabajo. En ese sentido, la administración compartió el testimonio de uno de esos agentes:

EL COLOMBIANO ha reseñado otros casos violentos contra los agentes. En abril, por ejemplo, fue atacado uno en San Cristóbal. Así lo relató la propia víctima:

“Esta persona comenzó a lanzar insultos en contra de varios compañeros y yo me metí. Se me comenzó a acercar, a pedirme que nos pegáramos y yo me tiraba para atrás. En una de esas me descuidé y me propinó el golpe en la cara, con las llaves que tenía empuñadas”.