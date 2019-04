Según el comunicado del Ejército Nacional, tres artefactos fueron lanzados desde un vehículo tipo campero, color amarillo, que estaba cargado con plátanos, con intenciones de herir al político, que ya había sufrido otro atentado en esa misma región, tiempo atrás.

Corredor cree que sus alineamientos políticos son la razón por la que sufrió ese ataque, según declaró en Noticias Caracol.

“Aquí es un pecado pertenecer al Centro Democrático. Es como se dice ‘colgarse la lápida al cuello’”, declaró el precandidato en el noticiero.

No obstante, el político no se encontraba en el predio cuando se dio el ataque y solo estaba el cuidador de la finca, Julio Sarmiento, quien resultó herido, aunque por fortuna, sus lesiones no resultaron de gravedad.

“Yo estaba abriendo la nevera para tomar agua cuando escuché el primer tote, pero fue pasito. Los otros dos sí fueron duros y me mandaron para un rincón. Cuando pude salir, todo estaba encendido en llamas”, manifestó el sobreviviente.

El carro con el que se produjo el atentado, que en principio se creyó iba dirigido a la guarnición nacional, quedó capturado en una cámara de seguridad.