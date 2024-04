En un fallo reciente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de libertad para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la libertad, por el momento, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Mancuso había pedido el sometimiento tras ser aceptado por este tribunal, teniendo en cuenta que la libertad condicionada y anticipada es un beneficio que puede otorgar la justicia transicional a los comparecientes.

“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.