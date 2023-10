La concejala de Medellín Leticia Orrego Pérez fue víctima de un atentado este domingo luego de salir de una reunión política en el centro.

Los hechos se registraron hacia las 2:00 p.m., cuando el vehículo oficial de la corporada se desplazaba por el deprimido de la avenida Oriental y fue impactado por un objeto contundente que por poco revienta uno de sus vidrios laterales.

Aunque la política salió ilesa, señaló temer por su seguridad y no descartó que el episodio estuviera ligado a su labor de control político en el Concejo de Medellín.

“El domingo madrugué a las 8:00 a.m. al corregimiento de San Antonio de Prado a hacer un recorrido hasta las 12:00 del mediodía. Sin tenerlo previsto, me llamaron y me invitaron a una reunión en el centro y fue así como llegué a una oficina ubicada al frente del Parque Bolívar”, narró Orrego.