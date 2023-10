En un video que publicó en sus redes sociales, el exalcalde precisó que los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de octubre, cuando, mientras cruzaba una calle, un vehículo blanco marca Toyota lo embistió y lo dejó aprisionado por varios segundos contra un taxi.

“Lo que hizo esta Toyota realmente es grave, no solo me aprisionó, sino que aceleró, a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo. Tengo los dolores naturales del impacto, del choque”, dijo Quintero, dando a entender que no tendría heridas de consideración tras el episodio.