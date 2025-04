Recientemente, se conoció sobre una delicada situación en Barranquilla, capital del Atlántico, que dejó una persona gravemente herida y que permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos. El objetivo de los sicarios fue el funcionario de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Edgardo Fernández Martínez, economista que estaba arribando a un reconocido supermercado.

Y es que alrededor de las 12 del mediodía del lunes 21 de abril, se registró el violento ataque. La víctima fue atacada mientras descendía de una camioneta Mercedes Benz de alta gama.

Qué pasó con el funcionario de la Dian herido en Barranquilla

Según el diario El Tiempo, testigos indicaron que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

La persona herida fue auxiliada por una patrulla de la Policía y trasladada de urgencia hasta la Clínica Portoazul, ubicada en el norte de Barranquilla, lugar en el que se encuentra con pronóstico reservado.

Mediante los registros de las cámaras de seguridad en la zona, las autoridades adelantan el seguimiento para poder dar con el paradero de los sicarios. Aunque ya hay varias pistas sobre la mesa que son estudiadas por las autoridades.

Sobre el caso, el rotativo mencionado anteriormente tuvo conocimiento sobre un informe relacionado con el caso y que vincula directamente a la lujosa camioneta de alta gama. Se trata de una Mercedes Benz, de color vinotinto y que era la que movilizaba al economista.

De quién es la camioneta del funcionario de la Dian

El vehículo está registrado a nombre de la sociedad Asesorías y Proyectos SAS, una empresa que actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El periódico mencionado anteriormente indica que la firma fue legalmente constituida en mayo de 1995 con un capital inicial de seis millones de pesos.

El total de inversión fue aportado por tres socios fundadores en partes iguales: Ricardo Antonio Fuentes Esmeral, Tomás Gabriel Rodríguez Chihg y Edgardo Fernández Martínez, quienes figuran como titulares, según El Tiempo.

Aunque la empresa tuvo actividad por varios años, su situación financiera la llevó a entrar en proceso de liquidación, lo que ha generado preguntas sobre la propiedad actual del vehículo y el vínculo que pudiera tener con los hechos que están siendo investigados por las autoridades.

El periódico mencionado anteriormente habló con uno de los socios, el señor Ricardo Antonio Fuentes Esmeral, quien supo sobre el ataque, horas después del hecho. El hombre le dijo a El Tiempo que habían sido compañeros en la universidad y que fundaron la compañía cuando se graduaron.

“Nosotros fuimos compañeros de universidad y cuando nos graduamos él y yo fundamos la empresa, pero hoy está en liquidación. Sé que a nombre de él estaba otra persona en la compañía”, citó El Tiempo sobre la declaración del señor Fuentes Esmeral.

Ahora bien, no hay claridad si tuvo algún tipo de amenaza, pues el exsocio de Edgardo Fernández dijo que no sabía si era objetivo de algún grupo delincuencial. Desde pandemia ambos perdieron el contacto y no había ninguna información sobre el avance de la compañía, le dijo al diario en cuestión.

