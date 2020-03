View this post on Instagram

Así está el panorama en el centro de Bogotá en primer día del aislamiento obligatorio para identificar aspectos a mejorar en una posible cuarentena en la capital. . . . [📸 Pulzo – @julian.castaneda ] . . . #2020 #Pulzo #TagsForLikes #instagram #followme #follow #instadaily #new #f4f #nofilter #instalike #igers #likexlike #Colombia #Bogotá #coronavirus #covid19