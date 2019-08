green

Los cuerpos han sido encontrados en el barrio La Aurora durante la última semana y media, aseguró a Caracol Radio la defensora de animales Juliana Herrera.

Los felinos son hallados sin vida en el Parque El Mirador, justo al lado de una oficina de la Registraduría. Según la animalista, se trata de “asesinatos sistemáticos” y esto se podría demostrar mediante las cámaras de seguridad del sector y los testimonios que han señalado como responsable a un vecino con una enfermedad mental.

“Bajo el mismo modus operandi, el sujeto que están relacionando comete este tipo de crímenes contra estos animales”, precisó la activista en el medio radial.

La víctima más reciente fue Príncipe, un minino que había sido rescatado de la calle y que, en las últimas horas, apareció apuñalado y sin su collar y placa de identificación.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal investiga los casos, mientras que la comunidad se ha dado a la tarea de encontrar al responsable, a través carteles en los que se ofrece recompensa por información al respecto, añadió la emisora.

Darcy Quinn, periodista de la cadena radial, evidenció su preocupación pues está comprobado, aseveró, “los grandes asesinos seriales de seres humanos han empezado asesinando y torturando animalitos”.

La comunicadora pidió no restarle importancia al tema pues si el victimario “le hace eso a un animalito, no se va a detener ahí. Seguramente seguirá con niños, con adultos. Entonces no piensen que es una bobada”.