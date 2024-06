Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

A esta hora, en el oriente de Cali, en el Colegio Panamericano, ubicado en el barrio Los Lagos, se les hace un homenaje a los niños asesinados en Candelaria, Valle.

(Vea también: Asesinan a colombiano que había vuelto al país hace pocos días, deportado desde EE. UU.)

Cabe recordar que los menores murieron trágicamente por impactos de arma de fuego cuando se desplazaban en un vehículo con dos adultos en el momento del crimen. El hecho ocurrió en la ciudadela del Valle, en el poblado Campestre, en Candelaria

“Queremos hacer un llamado a la Alcaldía y a la Policía de Cali porque son unos menores de edad que no tenían que pasar por eso, ellos no tienen nada que ver, independientemente del problema de los adultos. También porque quieren desviar la información culpando a mi hermano, un niño que apenas cumple 18 años, él no tiene nada que ver”