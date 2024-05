Por: Caracol TV

El teniente coronel (r) Óscar Alejandro Tovar Moreno, subdirector de la cárcel La Modelo, presentó su renuncia horas después del asesinato del director de la penitenciaría Elmer Fernández. ¿Por qué dimitió en medio de la crisis?

“Era una decisión tomada de tiempo atrás. Estaba haciendo una especie de empalme con mi coronel Fernández, él estaba recién llegado a la unidad y yo estaba esperando a que afianzara para pasar mi renuncia, pero pues en vista de los acontecimientos se aceleró la decisión”, explicó el teniente coronel (r) Óscar Alejandro Tovar Moreno en entrevista con Noticias Caracol Ahora, aliado de Pulzo.

Tovar señaló también que él no cuenta con esquema de protección porque “nunca la he solicitado”, pues en los 2 años que ejerció como subdirector de la cárcel La Modelo “nunca recibí amenazas y, por ende, en este momento me siento muy tranquilo, muy seguro”.

Sin embargo, el teniente coronel (r) Óscar Alejandro Tovar expresó que el asesinato del director de la cárcel La Modelo “me afectó demasiado”, entre otras, porque estuvo con Elmer Fernández poco antes del homicidio.

De acuerdo con los detalles entregados por Tovar, iban en el mismo vehículo con el coronel (r) de la Policía Elmer Fernández, puesto que la ruta que este tomaba le servía para acércalo al Transmilenio, en donde el tomaría un bus rumbo a su casa.

“Estaba lloviendo, entonces pues yo me subo en el vehículo, yo me bajo antes para tomar un Transmilenio, pues porque me parece más rápido para llegar a mi casa y ahí es cuando se presenta el hecho, unos metros más adelante”, comentó.

El teniente coronel (r) Óscar Alejandro Tovar descartó que se presente una renuncia masiva por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) luego del crimen de Elmer Fernández.

