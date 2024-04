El vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, fue víctima de un ataque sicarial a la salida de un evento de rendición de cuentas de los 100 días del alcalde del municipio, Gustavo Vélez.

De acuerdo con las autoridades, el cabildante del Partido Conservador falleció tras ser impactado con arma de fuego a inmediaciones del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Uno de los sicarios, que iba a bordo de una motocicleta, fue capturado.

El alcalde Vélez lamentó los hechos y pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro reforzar la seguridad en el municipio del Valle: “Informo al país que estoy bien y que pese a los lamentables hechos de esta noche debemos continuar trabajando, porque somos la esperanza de Tuluá. Al gobierno nacional y departamental nuestro llamado de apoyo en favor del pueblo tulueño”.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que se dará una recompensa de hasta $50 millones por información que logre esclarecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen y que se hará este sábado un Consejo de Seguridad.

“No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la Policía para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción”, sostuvo la gobernadora.