“Desde hace una semana lo estaban presionando para que vendiera cigarrillos de contrabando. Mi papá no quería y por eso lo amenazaron”, relató, a Blu Radio, Jairo Tabares.

El joven indicó a esa emisora que su padre, que trabajaba como vendedor ambulante en el centro de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, no había querido denunciar las amenazas ante las autoridades.

“Hace ocho días a mi papá lo amenazaron. No denunciamos porque en este país no sirve denunciar, porque una denuncia no es suficiente; hay que esperar a que pase algo y pasó. Pasó en nuestra casa; en la sala, delante de los niños”, agregó el hijo de la víctima, en esa frecuencia radial.