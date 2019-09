El soldado, que porta un brazalete de la Policía Militar, cuenta que él hace parte de un escuadrón que adelanta labores de erradicación de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca antioqueño, y que este martes en la mañana cuando estaban desayunando fueron atacados por subversivos del Eln, en la vereda El Pescado.

“Fuimos hostigados por el Eln, en este momento nos están atacando. Nos botaron la comida… nos quitaron el desayuno y nos sacaron a pata. A mí me metieron tres rocazos (en la cabeza). Nosotros les dijimos tranquilamente que nos íbamos a ir […] pero no nos dejaron y nos dañaron los chalecos […] un guerrillero me dio con un fusil”, narra el uniformado, según video que compartió Diario Siglo XXI en Facebook.

Luego de eso, el soldado se pregunta “cuál era la paz que iba a haber” en el país, y cuestiona el hecho de que hayan asesinado a un suboficial en medio de esas protestas.

“No veo la paz, porque ahorita mataron a un soldado inocente, le metieron un tiro en la cabeza. No sé por qué hacen eso”, exclamó el uniformado, en medio de las lágrimas y las ráfagas de fusil.

La víctima a la que hace referencia el uniformado es el cabo segundo Giovanny Chacón Rentería, que según dio a conocer el Ejército en un trino “fue asesinado por integrantes de los grupos armados organizados Eln y ‘Clan del Golfo’, en el corregimiento de Puerto Valdivia”.

Lamentamos profundamente la muerte del cabo segundo Giovanny Chacón Rentería, quien fue asesinado por integrantes de los grupos armados organizados Eln y Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. #HéroesPorSiempre pic.twitter.com/FBu6EcjmZS — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 10, 2019

El ataque en contra de los uniformados ocurrió debido a que en las protestas de campesinos se habrían infiltrado miembros de estos dos grupos al margen de ley, indicó Blu Radio.

Las manifestaciones de los cocaleros se dan como reclamo a supuestos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, en cuanto a sustitución de cultivos ilícitos, y por eso bloquearon la vía que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica, en el sector de La Paulina, en Valdivia.