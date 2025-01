La violencia irrumpió de manera despiadada en el corregimiento de Bellavista, municipio de Concordia, Magdalena, cuando Jaider y Osnaider Rosado, dos jóvenes hermanos fueron sacados a la fuerza de su hogar por un grupo de hombres armados.

En un acto de inhumana crueldad, los sicarios arrodillaron a los hermanos frente a su casa, mientras su madre, entre lágrimas y gritos desgarradores, imploraba por sus vidas.

“Por favor, no lo hagan. No me mate a los muchachos”, decía entre lágrimas y desespero la madre.