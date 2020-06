Ese número superó los 12 necesarios y ahora el proyecto de acto legislativo está a un debate en plenaria de ser aprobado, pues ya superó otras siete discusiones en el legislativo. Ese trámite se deberá cumplir antes del 20 de junio.

Sin embargo, congresistas de la oposición como Roy Barrera, Angélica Lozano, Carlos Lozada y Gustavo Petro decidieron abandonar la sesión virtual y no votar argumentando que era inconstitucional.

Esa decisión descartó la posibilidad de que el proyecto fuera archivado como lo pedían estos senadores.

#ComisiónI_Virtual | La @PrimeraSenado aprueba el articulado de la ponecia mayorirtaria de Cadena Perpetua. La votacion fue: 13 por el SI y 0 no el No. Se vota título del proyecto. No estaban en la sesión virtual @RoyBarreras, @petrogustavo, @Carlozada_FARC y @AlexLopezMaya. pic.twitter.com/bMGOxq925G

