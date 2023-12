Aún en medio de la euforia por la final Junior-Medellín, una llamarada alertó a los vecinos del barrio Obrero, en Envigado, sobre un incendio que estaba ocurriendo este domingo 10 de diciembre en el último apartamento de un edificio de cinco pisos.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos del municipio, que estuvieron en el lugar hasta pasadas las 7:00 de la noche.

Según el reporte oficial preliminar entregado por las autoridades, el incendio se presentó aproximadamente 10 minutos después de que regresó la energía, que se fue en Envigado por lo menos 40 minutos, justamente durante el partido de la final del fútbol profesional colombiano.

Desde EPM informaron que el apagón se debió a dificultades en la subestación Envigado, lo que generó la suspensión del servicio de energía en barrios como San José, Los Naranjos, Mesa, La Inmaculada, en Envigado; y Simón Bolívar, Zona Industrial 1, La esmeralda y Santa María, en Itagüí.

El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, confirmó que la emergencia en el edificio del barrio Obrero se produjo posterior a la recuperación del fluido eléctrico y contó que las llamas causaron importantes daños en la habitación del apartaestudio, pero que no afectó otros lugares como la cocina y la sala.

Al momento de la emergencia no se encontraba nadie en el lugar, agregó el capitán, con lo cual no resultaron personas lesionadas. No obstante, se perdieron elementos como el televisor, la ropa, la cama y otros.

Aunque todavía no es posible establecer con certeza las causas del incendio, el capitán Morales indicó que la principal hipótesis es que se trató de un problema de electricidad, pues cuando llegaron al lugar notaron que los breakers habrían sufrido un sobrecalentamiento.

“Pero ello haría parte de una investigación más compleja, porque se requiere ir con electricista, pero esa es la conclusión inicial”, sostuvo el comandante del Cuerpo de Bomberos.

En Colombia, los incendios siguen siendo una de las emergencias más solicitadas para los bomberos en el año, ya sea forestales o por daños en la energía que terminan consumiendo o destruyendo algunas viviendas en el país.

Encuestas de la Universidad Manuela Beltrán demostraron que de 100 personas, 78 no saben cómo actuar en un caso de emergencia ante una conflagración.

Por otro lado, hasta el mes de septiembre y según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, en 2020 hubo 458 incendios en los primeros 8 meses del año, mientras que a septiembre de 2023 se registraron 631 conflagraciones.

