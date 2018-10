Eso aseguró Caracol Radio, al mediodía de este miércoles, que agregó que el niño estaba en manos de un presidente de la Junta de Acción Comunal de El Carmen, y que minutos después lo entregarían a las autoridades del Gaula y el Ejército.

El presunto hallazgo fue confirmado en Twitter por el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar:

Damos gracias a Dios por la liberación del niño Cristo José Contreras. Este tipo de flagelos no se pueden permitir en nuestro departamento ni en el país. Ningún niño debe ser víctima de cualquier clase de violencia y maltrato. Nuestros niños y niñas son sagrados. — William Villamizar (@WilliamNdeS) October 3, 2018

La Policía, según el medio radial, dijo que la búsqueda y presión, por tierra y aire, obligó a los secuestradores a liberar al pequeño, hijo del mandatario Edwin Contreras Chinchilla.

La emisora también indicó que los criminales dejaron abandonada, en una zona rural, la moto en la que raptaron al menor y se presumía que habían escapado por la selva del corregimiento de Catatumbo.

Cristo José Contreras Arévalo fue secuestrado hacia las 7:00 de la mañana de este miércoles cuando se movilizaba a su colegio. Fue interceptado por dos sujetos armados que lo subieron a una moto y desaparecieron.

“Mi hijo fue secuestrado en el corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen. Iba a llegar a la escuelita y dos sujetos en una moto los encañonaron y se lo llevaron”, confirmó Contreras a Caracol Radio.

Por esta situación, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda con el Gaula de la Policía y el Ejército para encontrar al niño. Incluso, se hizo un plan candado y la Gobernación de Norte de Santander ofreció 50 millones de recompensa.

Entre tanto, alcalde de El Carmen le ofreció a los captores un canje para que liberaran a su hijo.

“Quiero que me entreguen a mi hijo. Yo me entrego por él. Me cambio por su liberación, pero que lo suelten ya”, aseveró el alcalde del municipio, ubicado en la región del Catatumbo, citado por RCN Radio.

Contreras también manifestó, en la emisora, que su hijo no tenía ninguna medida de protección y agregó:

“Es una persona inocente y no tiene que pagar por lo que pasa en la región del Catatumbo”.

Por ahora, la única pista apunta a que alias ‘Arbey’, cabecilla del frente Camilo Torres, que delinque en esa zona, estaría detrás del plagio del niño. Sin embargo, se desconocen las razones por las que lo raptaron.

El mandatario reveló que el 17 de enero del 2017 su padre, Cristo Humberto Contreras Uribe, también fue secuestrado y días después lo liberaron, según La FM.

Además, él sufrió un atentado al comienzo de su administración, en 2016, al parecer por grupos armados que delinquen en la zona.

Nota: La versión inicial de esta nota confirmaba la liberación del niño porque así lo dieron a conocer las autoridades y el gobernador de Norte de Santander. Sin embargo, en los últimos minutos, el alcalde de El Carmen desmintió esa información y aseveró que su hijo sigue secuestrado.