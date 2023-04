Sanguino, quien en las últimas décadas ha hecho carrera política en Bogotá, retornará a la tierra que lo vio crecer para aspirar a la gobernación de Cesar.

Así lo hizo público, a través de la carta de renuncia, que radicó ante la alcaldesa Claudia López, en la que le informa que deja su cargo como jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, a partir del 15 de abril.

“Primero quiero expresarte en mi nombre, el de mi familia y el de mi equipo nuestra gratitud por este tiempo de trabajo, como tu jefe de gabinete. Ha sido una enriquecedora experiencia en la que he crecido en el conocimiento de la gestión pública; he aprendido a formular soluciones concretas a problemas simples y complejos, y he contribuido a la interlocución de Bogotá con el Congreso y el Gobierno Nacional. Pero, sobre todo, he podido apreciar en toda su dimensión tu enorme liderazgo social y político alternativo”, dice en el primer párrafo de su misiva de renuncia.