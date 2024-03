Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Las autoridades investigan otro homicidio de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona rural de Santa Fe de Antioquia, en el Occidente del departamento.

En las últimas horas, se conoció el reporte del caso, aunque la inspección del cuerpo se cumplió este martes 26 de marzo, hacia las 5:00 p.m., según la información oficial conocida hasta el momento.

Le puede interesar: ¿Por qué las carreteras 1G, 2G y 3G del país no pasaron por Antioquia?

Las autoridades reportaron que el cuerpo de la mujer presentaba heridas causadas por arma de fuego y que fue hallado por ciudadanos en un paraje de la vereda El tunal, en el sector conocido como La Contadora, ubicado a 20 minutos del casco urbano de Santa Fe de Antioquia.

Por lo pronto, no se ha logrado identificar a la mujer, puesto que cuando fue encontrada no tenía consigo documentos de identidad, pero se cree que podría no ser de la zona donde la dejaron tras asesinarla.

Además: Accidente en la vía al Urabá: abogada chocoana murió en accidente de tránsito

Aunque sobre este caso no se conocen detalles ni quiénes están detrás del asesinato, este tipo de crímenes es una de las preocupaciones de las autoridades. Este año en Antioquia se han registrado 26 homicidios de mujeres, según datos de la Policía Nacional, de los cuales varios son investigados como presuntos feminicidios. Esta cifra representa dos casos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando iban 24.

Uno de los últimos casos ocurrió en Medellín, este lunes 25 de marzo, cuando el cuerpo de una mujer de 29 años fue encontrado con heridas de arma cortopuzante dentro de una vivienda, en una unidad residencial del barrio Boston, en el Centro de la ciudad.

(Vea también: Asesinaron a mujer extranjera en Medellín y le prendieron candela a su casa)

De este hecho, el presunto responsable es la pareja sentimental de la mujer, quien habría huido tras atacar a la víctima en medio de una discusión que oyeron varios vecinos.

¿Qué hacer ante violencias en contra de las mujeres?

Desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia recordaron que cuentan con la línea 123 Mujer Metropolitana para reportar los casos que ocurran en otros municipios distintos a Medellín.

En el caso de Medellín, la administración recordó que estos hechos se pueden reportar a la línea 123 Agencia Mujer, que trabaja las 24 horas del día para atender a mujeres en riesgo o víctimas de violencias.

(Lea también: Hombre habría intentado matar a su esposa: “Si no vivía con él, mejor que no viviera”)

En estas líneas se les ofrece información especializada en rutas; intervención en crisis emocionales detonadas por eventos de violencia; gestión de emergencias vinculando otras entidades como bomberos, Policía o Ejército; entre otras atenciones.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.