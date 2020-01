green

Todo comenzó cuando el periodista Juan Pablo Calvás, del espacio ‘Sigue La W’, le preguntó a la exdiputada de Santander si alguna vez ha visto pornografía.

La respuesta de Hernández, también excandidata a la Gobernación de Santander, fue tajante: “¡No!”.

Pero ella profundizó: “Es más, las personas que ustedes invitaron a hablar sobre el tema dan por sentado que todo el mundo es consumidor de pornografía, y nada más equivocado que eso. Miles de colombianos, entre esos, quien les habla, no consumen pornografía”.

La política santandereana le devolvió la pregunta a Calvás que, sin pena, respondió: “Sí. Yo consumo pornografía, ¿eso me hace una mala persona?”.

“No. De ninguna manera”, le dijo Hernández.

En el contrapunteo, el periodista volvió a preguntar: “¿Considera que si yo consumo pornografía tengo el alma destruida?”.

Y ahí llegó el sermón: “Yo sí creo que te haces daño, Juan Pablo, cuando consumes pornografía. Terminas lastimando tu personalidad, creo que distorsionas algo tan lindo como la sexualidad y que empiezas un camino muy peligroso”.

Calvás fue prudente al escuchar la respuesta de la entrevistada -que respondió en remoto desde una cabina alterna de la emisora- y apenas sonrió. No obstante, Paola Herrera, integrante de la mesa de ‘Sigue La W’, no pudo contenerse e incluso tuvo que tapar su boca para que las risas no se escucharan al aire.

Mientras Hernández profundizaba en su respuesta, la periodista aplaudía mientras reía, quizá sin ser consciente de que estaba siendo grabada y que su reacción estaba siendo vista en redes sociales.

Cabe recordar que la exdiputada fue entrevistada en esa frecuencia radial por relacionar el consumo de pornografía con el comunismo, después de que Esperanza Gómez dijera que le gustaría hacer una de sus escenas con Gustavo Petro.

En su cuenta de Twitter, Hernández escribió que “la pornografía es una pandemia moral” y que no es de extrañar que la actriz “sienta placer con el virus destructor del comunismo, que promueve Petro”.

La pornografia es una pandemia moral, que ensucia el alma y destruye la familia. No es de extrañar que @EsperanzaGomez sienta placer con el virus destructor del comunismo, que promueve @petrogustavo. https://t.co/OeAJOzr2ut — Angela Hernandez (@AngelaHer) January 29, 2020

La exdiputada también ha causado polémica en varias oportunidades por sus declaraciones en las que ha atacado la industria del porno y ha hecho comentarios contra la comunidad LGBTI.

De hecho, ha manifestado públicamente su admiración por el ultraconservador exprocurador Alejandro Ordóñez, e incluso asistió a su posesión como embajador de Colombia en la OEA.

Vea el diálogo entre Hernández y Calvás (desde el minuto 9:12) a continuación: