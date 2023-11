Parece que en Colombia se volvió una mala y peligrosa costumbre hackear las páginas de personalidades e instituciones importantes del país. Ahora, la nueva víctima fue el expresidente Andrés Pastrana, quien aseguró a través de sus redes sociales que su página de Facebook fue objeto de un ataque cibernético.

“Mi página de Facebook, verificada, fue hackeada hace algunos minutos, por lo que no tengo acceso ni control de ella. No me responsabilizo por lo que se publique en la misma. Meta ya fue notificada y está haciendo la investigación pertinente”, señaló Pastrana Arango en X, antes Twitter.

Mi página de Facebook, verificada, fue hackeada hace algunos minutos por lo que no tengo acceso ni control de ella. No me responsabilizo por lo que se publique en la misma. Meta ya fue notificada y está haciendo la investigación pertinente. pic.twitter.com/VyDwGkcWfM — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 11, 2023

La situación se dio puntualmente sobre el mediodía de este sábado 11 de noviembre, cuando el expresidente y su equipo de comunicaciones se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en el perfil de Facebook, en el que tiene miles de seguidores que están pendientes de las opiniones y noticias sobre Pastrana.

Y es que la situación recuerda que hace menos de dos meses se presentó en Colombia un hackeo masivo que se apoderó de cerca de 60 páginas web, de las cuales 34 fueron plataformas del Estado, que fue considerado uno de los ataques cibernéticos más voraces en el país.

Por ahora, el expresidente ha invitado a todos sus seguidores y medios de comunicación a informarse solo a través de su cuenta en X, mientras se reestablece el perfil que tiene en Facebook. También, las autoridades ya tienen en la mira este caso y abrieron una investigación sobre lo sucedido.

