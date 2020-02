green

Andrés Felipe Arias explicó, en la entrevista, que aquellas personas acaudaladas que se valieron de artimañas para “hacerle fraude al programa” y acceder a los subsidios, que estaban destinados para campesinos, al final “reconocieron que cometieron un fraude […] y que nada tuvieron que ver con el ministro de Agricultura, y que ni lo conocían…”.

Fue ahí cuando Salud Hernández intervino para decirle a Arias, en palabras de la periodista, lo que pensaba la Corte Suprema de Justicia sobre este caso:

“Para la Corte Suprema eso no es así. Para la Corte, usted sabía perfectamente que los Dávila estaban dividiendo sus fincas, y usted sabía que, por ejemplo, el gran banquero de este país… Sarmiento Angulo, también le había dado 50 millones de pesos para su campaña política, y usted le favoreció dándole unos créditos blandos”, mencionó Hernández.

Fue ahí cuando Arias tuvo que explicar “que ni siquiera la Corte Suprema se atreve a decir eso en el fallo…”, y que por eso la conclusión que él tiene es que la Corte lo condenó, a 17 años de prisión, “por sospecha”.

“A mí ni siquiera me montan un testigo falso, como se lo han montado a tantas personas”, alegó el exfuncionario.

Aún así, la periodista insistió en su pregunta sobre los aportes de dinero, a lo que Arias interrumpió de inmediato: “¿Pero Sarmiento le dio 50 millones (de pesos) a su campaña?”.

“No, Salud. Ojo, porque uno no puede confundir lo que es por… yo no sabría decirle. Todo mi informe de ingresos y gastos fue evaluado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). No sé, porque como persona natural no recuerdo que él lo haya dado”, se defendió Arias.

“Supongo que fue del Grupo Aval”, agregó la periodista, y Arias respondió:

“En el caso del grupo de ellos, que tienen un grupo empresarial dedicado a la agroindustria, eso no tiene nada que ver con el ministro ni con el equipo del ministerio. ¿Por qué? Porque, primero, eso no tiene nada que ver con el caso de riego que es donde hubo el fraude, y, segundo, si ellos accedieron a algún incentivo del gobierno, accedieron antes del gobierno en el cual nosotros estuvimos, probablemente en el que estuvimos, y accedieron a través de entidades que no dependen o no son controladas, y donde el ministerio no es el que decide: ‘dele a este o a este otro’, sino a través de bancos de primer piso, Finagro y políticas establecidas para todos los colombianos”.

Para concluir su explicación, Arias dijo en la entrevista que esta hipótesis es “una correlación que hacen los enemigos para adornar el escándalo, pero que nada tiene que ver con esto”.

Esta es la entrevista completa (habla de Sarmiento Angulo a partir del minuto 7:00):