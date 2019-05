El abuelo, de 74 años de edad e identificado como Antonio, vivía en la manzana A del barrio Nuevo Horizonte, en una casa grande de dos plantas que de acuerdo con Noticias Caracol se vio obligado a ‘regalar’ por un precio de 23 millones de pesos.

Esto, porque el hombre venía siendo objeto de extorsiones y ya había tenido que hipotecar su vivienda por 20 millones de pesos, según contó en el noticiero el capitán John Villamil, comandante del Gaula de la Policía en el departamento.

El noticiero dio a conocer las amenazas que le enviaban al propietario de la casa:

“Vea don Antonio, ya llevamos más de dos meses y usted nada que hipoteca esa casa. Necesitamos urgente se rebusque los contactos o venda esa berraca casa. Yo no me quiero meter con la vida suya, o que uno no sepa y le pase algo. Ya a usted se le dijo y usted no está ayudando. La próxima vez que yo vuelva a ir por allá, me tiene la berraca plata o mejor que no lo encontremos”, le dice un hombre a Antonio.