Noticias Caracol transmitía en vivo los actos vandálicos que tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar en el centro de la capital, en un momento se alcanza a escuchar a una persona decir “con uno que maten ya se calman”, refiriéndose a los manifestantes que hacían presencia en el lugar.

Tras el hecho y sin ninguna prueba, el usuario de Twitter con nombre ‘Movimiento Naranja’ atribuyó el comentario a periodistas del noticiero, por lo que se desencadenó una serie de amenazas, incluso de muerte contra el equipo periodístico, en especial contra Luis Eduardo Maldonado.

Lo más delicado y que también provocó la furia de varios usuarios de las redes sociales fue el ‘retweet’ y comentario del senador Gustavo Petro, con el cual también señaló al equipo de Noticias Caracol de haber hecho el comentario, palabras por las que muy seguramente saldrá demandado, destacó el noticiero en la emisión.

“Gravísimo, me entere porque mi hijo de 19 años se despertó asustado diciendo que me están amenzando y que me van a matar”, dijo el periodista Maldonado quien agregó que están publicando en las redes incluso la dirección de su casa y la de miembros de su familia.