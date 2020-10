Durante la audiencia que se adelanta en el Tribunal Superior de Barranquilla ante la Sala de Justicia y Paz, la magistrada que lleva el caso dio a conocer una carta anónima que le llegó, en donde la amenazan por interrogar al exjefe paramilitar, informó Noticias Uno.

“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso (…) no se las dé de berraca. Deje de estar preguntando lo que no le corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias”, reza la misiva escrita a mano, que fue publicada por ese noticiero.

Durante la audiencia, Mancuso hizo fuertes señalamientos al Gobierno Nacional, al que acusó de “persecución sistemática” en contra de él, de sus abogados, sus contadores, sus familiares y demás personas allegadas al exjefe paramilitar.

Asimismo, hizo referencia al caso del expresidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado, según Mancuso, por los mismos delitos que presuntamente cometieron otros políticos del país.

“Yo hablé de Jorge Visbal Martelo, de su participación dentro del proceso, cómo él fue a pedirles a las autodefensas que se montaran grupos de autodefensas en algunas regiones del país. (…) Dije lo mismo de Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente, hoy actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, en Washington (…) por ese motivo Jorge Visbal Martelo fue condenado, pero por el mismo motivo Francisco Santos está libre y no ha tenido que asumir ningún tipo de responsabilidades”, indicó Mancuso, en declaraciones recogidas por ese informativo.

Pero el exjefe paramilitar no se detuvo allí, sino que siguió apuntando contra los políticos del gobierno de Álvaro Uribe, a los que acusó de haber tenido nexos cercanos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Cada vez que yo digo unas verdades que afectan a esos poderosos de turno del país, como los políticos afectos al gobierno Uribe, inmediatamente empiezan presiones y persecuciones jurídicas”, señaló Mancuso, según ese medio.

Finalmente, no titubeó para afirmar con contundencia que su actuar y el de toda esa organización criminal fue acolitada por varios políticos que ya no ejercen o que siguen ligados al actual Gobierno Nacional.

“Yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de Estado; así lo he denunciado y aquí lo he comentado ante esta honorable jurisdicción de Justicia y Paz. […] Me tildaron de loco y delincuente cuando dije que habíamos ayudado a elegir el 35 % del congreso de Colombia, luego cuando hablé de Mario Uribe me dijeron que era un mentiroso”, concluyó Mancuso, en palabras recopiladas por Noticias Uno.