Nuevamente el expresidente Álvaro Uribe a través de un nuevo video de la serie que titula “Pruebas sobre el montaje” habló de las falses declaraciones en su contra y esta vez arremetió contra Pardo Hasche, testigo clave en el caso que se lleva en su contra.

Según el exmandatario, Enrique Pardo Hasche era compañero de celda de Monsalve, allí ambos presos entablaron una ‘amistad’ y aseguraba que Monsalve “se quejaba insistentemente de haber mentido a Cepeda” sobre la acusación de relación paramilitar de Uribe y su hermano.

Le recomendamos leer: Expresidente Uribe arremete contra Iván Cepeda por supuesta donación a testigo

Asegura que otra prueba del montaje es que Monsalve grababa a Hasche diciéndole que se pasara para el “lado de Uribe” y que sin embargo en ningún momento apareció Monsalve hablando nada al respecto.

“Le decía que se pasara para el lado de Uribe, en las grabaciones no aparece lo que decía Monsalve y me acusa, entonces dos presos conversando en la cárcel… Eso de que Monsalve iba a grabarlo cuando eran dos compañeros de celda, muestra el ánimo de montaje de Monsalve y que solamente aparezca Hasche y que no aparezca lo que Monsalve decía en esas conversaciones y que me acusó es una falta grave a las garantías procesales, a las garantías de la democracia.”