La pregunta surgió en la entrevista que Uribe concedió a Vanessa de la Torre en Blu Radio. Al comienzo de la conversación se refirieron a la forma en la que los colombianos se refieren a él, y contestó:

“En Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías, y yo digo que como los muchachos de ahora no le dicen ‘don’ ni a Don Matías… cuando yo voy por la calle algunos muchachos me dicen Uribe y no falta el que me diga ‘paraco’, ¿cómo te parece?”.

De la Torre aprovechó la mención a ese tema y la preguntó al senador del Centro Democrático si le dolía que lo llamaran así. Primero Uribe evadió la pregunta y señaló:

“Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho cómo era el país del 2002 y cómo mejoró al 2010 [durante sus mandatos presidenciales] y crean imaginarios sobre infamias. Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho que cuando yo llegué a la Presidencia una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los ‘paras’ y el resto estaba en riesgo”.

Cómo no contestó directamente la pregunta, la periodista insistió y ahí sí fue más directo:

“En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida en los que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos”.

Luego detalló que tiene 4 nietos: 3 varones y una niña, Leticia, de 4 años; dijo que vive pendiente de ella pues no tuvo hijas, y solo dos hombres: Tomás y Jerónimo. Por último, dijo que su nieta le dice “papá Uribe” o simplemente “abuelo”.

Vea aquí la entrevista completa, ese fragmento está al comienzo: