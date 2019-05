El panelista del programa Voz Populi, de Blu Radio, afirmó que no le sorprendía que como consecuencia de la decisión de la JEP, en la que se negó la extradición de ‘Jesús Santrich’ y se ordenó su libertad, y la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez hayan aparecido ahora los seguidores del expresidente Uribe a pedir dizque una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo. Y agregó:

“Y no me sorprende porque vienen desde hace mucho tiempo en eso y es que muchos de ellos, entre los que se encuentran el senador José Obdulio Gaviria y la senadora Paloma Valencia, no se han resignado que Uribe no sea otra vez presidente de la República”.